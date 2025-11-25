Vatandaşın beklentisi gerilerken enflasyonun düşeceğine inancı da azaldı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün Sektörel Enflasyon Beklentiler verisini açıkladı. Veride, vatandaşın eylülde artış gösteren enflasyon beklentisi yeniden gerilerken, 12 ay sonra enflasyonun yüzde 52,24 olacağı öngörüldü.

Fiyatlamalarda ana kaynak olan reel sektörün 12 ay sonraki enflasyon beklentisi ise mart ayındaki sınırlı yükseliş sayılmazsa yaklaşık 1,5 yıldır gerilemeye devam ediyor.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi de sınırlı yükselişine 2. ayda da devam ederek 23,49 oranında oldu.

Enflasyon düşecek ama…

Beklentilerde piyasa katılımcıları genel olarak enflasyon hedeflerine en yakın beklenti olurken, reel sektörün beklentisi piyasadaki enflasyon katılığını da gösteren bir veri oluyor.

Diğer yandan vatandaşın enflasyon beklentisi en yüksek oranda kalmaya devam ederken, anketin içinde iki veri daha bulunuyor. Bunlar, “Tüketici fiyatlarının daha hızlı veya aynı oranda artacağını bekleyen hanehalkı oranı” ile “Tüketici fiyatlarının aynı kalacağını, düşeceğini veya daha düşük bir oranla artacağını bekleyen hanehalkı” oranı oluyor.

Kısaca hanehalkı beklentilerinde, “enflasyon yükselmeye devam eder” diyenlerin oranıyla “enflasyon çok değişmez ya da düşebilir de belki daha az yükselebilir böylelikle düşüyor gibi olabilir” diyenlerin oranları da bu verinin içinde yer alıyor.

Orada görünen tablo da ilgi çekiyor.

Son 3 aydır “enflasyon düşebilir” diyenlerin oranı da düşüyor. Beklentilerde gerileme olsa da düşüş beklentisine olan inanç azalıyor.

2016’da enflasyon düşecek diyenlerin oranı yer yer yükselecek diyenleri geçerken, Kasım 2025 itibarıyla bu oranlar düşecek diyenler yüzde 24,83’e geriledi. Yükselecek diyenlerin oranı da yüzde 75,17 oldu.

TÜİK TÜFE verileriyle birlikte bakıldığında enflasyonda düşüş ya da daha yavaş yükseliş bekleyenlerin oranı çok anlamlı bir ilişki tabloda ilk olarak görünmese de enflasyonda düşüş dönemlerinde beklentilerde oranın gerilemesi sonrası yeniden bir yükseliş seyri de dikkat çekiyor.