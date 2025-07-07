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Vatandaşın borcu artıyor: Kredi ve kartlar takipte!

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı arttı.

Haber Merkezi
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Vatandaşın borcu artıyor: Kredi ve kartlar takipte!
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı mayıs ayında 162.617 iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 171.123 oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1.039 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 177 artış ile 199 milyar TL oldu.

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