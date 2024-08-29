Vatandaşın döviz alımı sürüyor: Aralıksız 7'inci hafta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 169 milyar 9,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Ağustos ile sona eren haftada 172 milyar 428,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 476,80 milyon dolar artarak 105 milyar 453,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 941,60 milyon dolar yükselerek 66 milyar 974,80 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 19 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 547 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 471 milyon dolar artış gösterdi.