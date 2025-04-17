Vatandaşın döviz mevduatı 1,43 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 189 milyar 799,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Nisan ile sona eren haftada 191 milyar 230,15 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 726,04 milyon dolar artarak 117 milyar 936,88 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 295,23 milyon dolar azalarak 73 milyar 293,27 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 440,68 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 19,13 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 459,81 milyon dolar düşüş gösterdi.