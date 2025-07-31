Vatandaşın döviz mevduatı 1,55 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 194 milyar 44,17 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Temmuz ile sona eren haftada 195 milyar 595,05 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 165,26 milyon dolar artarak 18 milyar 473,25 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 385,62 milyon dolar artarak 77 milyar 121,80 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 212,33 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 83,08 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 129,25 milyar dolar yükseliş gösterdi.