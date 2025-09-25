  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı
Takip Et

Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 156,43 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 201 milyar 554,08 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Eylül ile sona eren haftada 203 milyar 710,51 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 713,75 milyon dolar artarak 125 milyar 303,66 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 442,69 milyon dolar artarak 78 milyar 406,86 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 217 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 76,40 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 l milyar 293,99 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Yabancı yatırımcıdan 586 milyon dolarlık alımYabancı yatırımcıdan 586 milyon dolarlık alımBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
İstanbul Valiliği: 100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi, 321 milyon TL ceza kesildi
100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi
Türkiye Finans'tan emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon fırsatı
Türkiye Finans'tan emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon fırsatı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da