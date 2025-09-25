Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 201 milyar 554,08 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Eylül ile sona eren haftada 203 milyar 710,51 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 713,75 milyon dolar artarak 125 milyar 303,66 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 442,69 milyon dolar artarak 78 milyar 406,86 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 217 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 76,40 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 l milyar 293,99 milyon dolar yükseliş gösterdi.