Vatandaşın döviz mevduatı 3,43 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 433 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 192 milyar 260,44 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ağustos ile sona eren haftada 195 milyar 693,44 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 628,15 milyon dolar artarak 119 milyar 280,15 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 804,85 milyon dolar azalarak 76 milyar 412,87 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 534,37 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 242,32 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 292,05 milyon dolar yükseliş gösterdi.

