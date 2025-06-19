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Vatandaşın döviz mevduatı 4,6 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 milyar 588,33 milyar dolar arttı.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı 4,6 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 190 milyar 551,95 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Haziran ile sona eren haftada 195 milyar 140,28 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 337,16 milyon dolar artarak 119 milyar 572,66 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı , 3 milyar 251,17 milyon dolar artarak 75 milyar 567,62 milyon dolara yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milar 937,06 milyon dolar artto. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 129,72 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 807,354 milyon dolar yükseliş gösterdi.

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