Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 438,84 milyon dolar artış gösterdi.

Vatandaşın döviz mevduatı 5,44 milyar dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 193 milyar 345,57 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Eylül ile sona eren haftada 198 milyar 84,41 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 249,27 milyon dolar artarak 122 milyar 611,87 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 189,857 milyon dolar artarak 76 milyar 172,54 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 833,67 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 940,57 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 893,10 milyon dolar artış gösterdi.

