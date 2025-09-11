Vatandaşın döviz mevduatı 5,44 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 193 milyar 345,57 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Eylül ile sona eren haftada 198 milyar 84,41 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 249,27 milyon dolar artarak 122 milyar 611,87 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 189,857 milyon dolar artarak 76 milyar 172,54 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 833,67 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 940,57 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 893,10 milyon dolar artış gösterdi.