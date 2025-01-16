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Vatandaşın döviz mevduatı 904 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 904 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı 904 milyon dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 210,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Ocak ile sona eren haftada 162 milyar 306,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 163,40 milyon dolar azalarak 102 milyar 584,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 740,60 milyon dolar azalarak 59 milyar 721,90 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 144 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 179 milyon dolar yükselirtenr, tüzel kişilerin döviz mevduatları 35 milyon dolar düşüş gösterdi.

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