Vatandaşın döviz mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 521,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Aralık ile sona eren haftada 163 milyar 278,70 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 375,50 milyon dolar artarak 102 milyar 478,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 382 milyon dolar artarak 60 milyar 799,80 milyon dolara yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 274 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 8 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 266 milyon dolar yükseliş gösterdi.