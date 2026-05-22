Vatandaşın döviz mevduatında sınırlı artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mayıs ile biten haftada yüzde 1,65 ve 501 milyar 726 milyon 617 bin lira artışla 30 trilyon 366 milyar 496 milyon 277 bin liradan 30 trilyon 868 milyar 222 milyon 894 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 3,73 artarak 16 trilyon 702 milyar 507 milyon 897 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,88 azalarak 10 trilyon 372 milyar 330 milyon 117 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 759 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 28 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında 15 Mayıs itibarıyla 476 milyon dolarlık artış görüldü.