Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi: Tasarruf eğilimleri değişiyor

Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, Mart 2025 sonuçları açıklandı.

Ankette, hanehalkının önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerinde kayda değer bir düşüş görüldü. Katılımcıların 12 ay ileriye dönük enflasyon beklentileri ortalama yüzde 66 düzeyinde oldu. Bu oran, geçmiş 12 aydaki ortalama beklenti olan yüzde 75 seviyesine kıyasla 8 puan geriledi.

Ankette, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart öncesi ve sonrası yanıtlardaki farklılık da incelendi. 19 Mart öncesinde yanıt veren katılımcıların cevapları incelendiğinde, 12 ay ileriye yönelik ortalama enflasyon beklentilerinin, TCMB’nin mart ayı Sektörel Eğilimler Anketi’nde ölçümlenen hanehalkı beklentilerine yakın seviyelerde olduğu görüldü. 19 Mart tarihinde toplanan yanıtlardaysa, önceki günlere kıyasla beklentilerde bir farklılaşma izlendi.

Dağılımdaki duruma göre yüksek enflasyon beklentisine sahip kişiler “görece” daha az oldu.

Mart ayı anketinde katılımcılara, önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları soruldu. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri altını tercih edeceğini belirtirken, yüzde 18’i döviz mevduatını tercih edeceğini ifade etti.

Buna karşılık, TL cinsinden tasarruf araçlarına yönelim görece düşük kaldı.

Ev sahiplerinin enflasyon beklentileri daha düşük

Ankete katılanların, 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri sosyoekonomik özelliklerine göre değerlendirildi.

Bireylerin ev sahipliği durumuna göre yapılan incelemede, kiracı ve ev sahibi olmayan katılımcıların enflasyon beklentilerinin en yüksek, birden fazla evi olan katılımcıların enflasyon beklentilerinin ise en düşük olduğu görüldü. Bu bulgu, geçinme zorluğu yaşayan gruplarda enflasyon hissiyatının daha belirgin olduğuna işaret etti.

Yüksek enflasyon beklentisi “ev”e yöneltiyor

Katılımcılar, önümüzdeki yıl içerisindeki tasarruf tercihleri temelinde gruplandığında, tasarruf yapmayacağını belirten ve toplam katılımcıların yaklaşık üçte birini oluşturan grubun enflasyon beklentilerinin görece daha yüksek seviyelerde seyrettiği görüldü. Buna karşılık, vadeli döviz mevduatını tercih eden katılımcıların beklentileri görece daha düşük kaldı. Katılımcıların %2’sini oluşturan ve tasarruf aracı olarak gayrimenkulü tercih eden grubun ise enflasyon beklentisi %72 ile diğer grupların üzerinde yer aldı.

Eğitim arttıkça enflasyon beklentisi düşüyor

Eğitim düzeyine göre yapılan analizde, eğitim seviyesi yükseldikçe enflasyon beklentilerinin azaldığı dikkat çekti. Bu sonuç, ekonomik okuryazarlığın beklenti oluşumunda rol oynayabileceğine işaret etti.