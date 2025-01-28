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Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü

Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürürken, yüzde 58,8 seviyesine geriledi. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için de enflasyon beklentileri düştü. Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas 33 puana düştü.

Haber Merkezi
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Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8seviyesindegerçekleşmiştir.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonubeklentileriderlenerek Sektörel EnflasyonBeklentileri elde edilmiştir."

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