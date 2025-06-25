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Vatandaşın enflasyon beklentisi hızlı geriledi

Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziran ayında, hızlı gerileyerek yüzde 53 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için enflasyon beklentileri de gerilerken; piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas daralarak 28,4 oldu.

Haber Merkezi
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Vatandaşın enflasyon beklentisi hızlı geriledi
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2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için hızlı bir şekilde geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 30,7 seviyesinde gerçekleşti.

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