Vatandaşın enflasyon beklentisi hızlı geriledi

2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için hızlı bir şekilde geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 30,7 seviyesinde gerçekleşti.