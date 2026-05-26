Vatandaşın enflasyon beklentisi mayısta geriledi

Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi Mayıs 2026 sonuçları açıklandı. Ankete göre, enflasyon beklentileri geriledi. 15-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette, sarı çizgiyle gösteriler enflasyon hissiyatı geçmiş 12 ayda hissedilen enflasyonu yüzde 55’ten 54’e gerilerken, kırmızı çizgi ile gösteriler gelecek 12 ay için beklenen enflasyon da yüzde 49’dan 47’ye geriledi. Kahverengi ile gösterilen TÜİK’in açıkladığı gerçekleşen enflasyondaysa yükseliş izlendi.

Prof. Dr. Selva Demiralp’in değerlendirmesine göre, enflasyondaki düşüşün sınırlı kalması beklentilerdeki iyileşmeyi de sınırlarken, siyasi riskler arttığında bu aktarımın zayıfladığı ve önümüzdeki döneme dair yukarı yönlü risklerin yüksek olduğu gözlemleniyor.

Gelecek üç yılda beklenen ortalama enflasyonun yüzde 20-30 bandında olacağını düşünenlerin oranı mayısta yüzde 18'den 21'e çıkarken, yüzde 60 ve üzeri olmasını bekleyenlerin oranı ise yüzde 15'e geriledi.

Önümüzdeki 12 aya dair tasarruf eğilimi çoğu tasarruf araçlarında artış gösterdi. Borsa İstanbul’daki oynaklık, tasarruf tercihlerinde önceki aya göre tek geriye düşen yatırım aracı oldu. Tasarruf yapmayı düşünmeyenler de önceki aya göre geriledi.

Ekonomi politikalarına duyulan güvene göre bir ayrıştırma yapıldığında, güvenen ve güvenmeyen gruplar arasındaki farkta açılma gözlendi.

Cinsiyete göre bir ayrıştırma yapıldığında, ev alışverişini üstlendiğini söyleyen kadınların enflasyon beklentileri, farklı alışveriş türleri genelinde daha yüksek bir görünüm sergiledi.