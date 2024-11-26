Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2'ye, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8'e geriledi. Hanehalkı için enflasyon beklentisi 3,1 puan azalarak yüzde 64,1'e geriledi.

Piyasa katılımcıları ile hanehalkı arasındaki enflasyon makası 36,9 puana geriledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine gerilemiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."