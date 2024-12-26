Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor
Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, aralık ayında da düşüşünü sürdürdü ve hane halkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 63,1 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için de enflasyon beklentileri gerilerken; piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas 36 puana düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı. Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.