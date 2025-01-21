Vatandaşın geçim sıkıntısı derinleşiyor: Dilenci durumuna düştük, ölmeden öldük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerinde enflasyonla mücadelede elde edilen başarıları ve toplumsal gelir artışlarını vurgularken, Firuzköy Kapalı Pazarı'nda konuşan vatandaşlar, bu durumun kendi yaşamlarına yansımadığını ifade etti. Vatandaşlar, gelir eşitsizliği ve hayat pahalılığından şikayet ederek ekonomik sıkıntılarını dile getirdi.

"Aklımızla oynuyorlar, alay ediyorlar"

Gelir adaletsizliği ve pahalılıktan yakınan bir vatandaşa röportaj sırasında bir pazarcı "şafak operasyonuyla alırlar" diye takıldı. O vatandaş da "Aklımızla oynuyorlar, alay ediyorlar. Dilenci durumuna düştük... Alsınlar, alsınlar, ölmeden öldük zaten. Bu yaşadığım kadar daha mı yaşayacağım. Ne gördük ki? biz (yine) gördük de... Çocuklar, torunlar..." diye yanıt verdi.

"Aldığım emekli parasını 1 günde harcasam harcarım"

Emekli maaşı ile geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, pazar harcamalarını anlatarak, “Aylığı alınca elimde bir şey kalmıyor. Aldığım emekli parasını 1 günde harcasam harcarım. 2 bin 500 lira verdi. Ne edeceğiz 2 bin 500 lirayla? 200 lira verdim. Ne aldım, 20 liralık salatalık, 1 kilo biber, 1 kilo dolmalık biber, 1 kilo patlıcan. Başka bir şey yok. Yiyecek pahalı, giyecek pahalı, her şey pahalı. Para yetmiyor. Valla yiyen zaten yiyor, yaşayan zaten yaşıyor. Bizim gibi ufak tefekler zaten batıyor...” ifadelerini kullandı.

'Zararı var, karı yok'

Emekli maaşı artışlarına yönelik memnuniyetsizliğini dile getiren başka bir vatandaş ise “Hiçbir şey yapmadı emekli için. Zararı var, karı yok.” diyerek tepkisini ortaya koydu.

"Millet perişan"

Bazı vatandaşlar ise enflasyonun düşürüldüğü yönündeki açıklamalara katılmadığını ifade etti. Pazardaki fiyatları örnek göstererek konuşan bir vatandaş, “Millet perişan. Enflasyon düştü diyorlar, nereye düştü? Şuraya bak, 50 liradan aşağı meyve var mı? Ayda 4 sefer pazara gitsen, 500 liradan 2 bin lira yapar. 2 bin lira pazar parası, 15 lira kira, elektriği, suyu, 20 bin lira. 12 buçuk bin lira emekli maaşı alıyorsan, nasıl geçineceksin?” dedi.