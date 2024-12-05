Vatandaşın gündemi anketlere yansıdı! En büyük kaygı düşük maaşlar

Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların tartışıldığı bu kritik dönemde, Metropoll Araştırma'nın Kasım 2024 anketi, halkın ekonomik önceliklerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Ankete göre, vatandaşların en büyük ekonomik sorunu "düşük maaşlar" olarak öne çıkıyor.

En büyük kaygı düşük maaaş

17-20 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 18,3'ü en büyük ekonomik sorun olarak düşük maaşları işaret etti. Bu oran, halkın gelir düzeyinden duyduğu memnuniyetsizliği net bir şekilde ortaya koyuyor. En büyük kaygı düşük maaşlar

Ev kirası ve vergiler

İkinci sırada yüzde 13,2 ile yüksek ev kiraları yer alırken, üçüncü sırada yüzde 11,4 oranla vergiler dikkat çekiyor. Bu iki başlık, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların ekonomik sıkıntılarının derinleştiğini gösteriyor.

Mutfak masrafları ve aşırı borçlanma

Katılımcıların %10,4'ü mutfak masraflarını en büyük sorun olarak tanımlarken, yüzde 8,1'i işsizliği dile getirdi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 5’i aşırı borçlanmayı, yüzde 3,6’sı enflasyonu ve eğitim harcamalarını sorun olarak belirtti. Sağlık harcamalarını ise yüzde 2,1’lik bir kesim dile getirdi. Ankette ayrıca vatandaşların yüzde 18,2'si tüm bu sorunları bir bütün olarak gördüğünü belirtti. Bu oran, vatandaşların ekonomik sıkıntılarının yalnızca tek bir konuya indirgenemeyecek kadar kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik beklenti yüksek

Bu anket, asgari ücret ve kamu çalışanları maaşlarına yapılacak zamlara az bir süre kala kamuoyunun ekonomik beklentilerinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de ekonomik zorluklar karşısında maaş düzenlemelerinin vatandaşın üzerindeki yükü ne ölçüde hafifleteceği, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.