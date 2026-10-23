Vatandaşın yatırım tercihlerinde altın zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Hanehalkı Beklenti Anketi, 7-15 Ekim tarihleri arasında uygulandı ve 3 bin 152 hanehalkı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar, yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Demografik kırılımlara bakıldığında, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi eylül ayına göre tüm gruplarda geriledi. Kadınların enflasyon beklentisi yüzde 47,0'den yüzde 45,0'e, erkeklerin beklentisi ise yüzde 44,6'dan yüzde 42,8'e indi. Yaş gruplarında en yüksek beklenti yüzde 45,1 ile 55 yaş ve üzerindekilerde görülürken, 18-39 yaş grubunun beklentisi yüzde 42,7, 40-54 yaş grubunun beklentisi yüzde 43,9 oldu. Gelir grupları arasında asgari ücret ve altında geliri olanların beklentisi yüzde 49,4'ten yüzde 46,6'ya, iki asgari ücret ve üzerinde geliri olanların beklentisi ise yüzde 43,7'den yüzde 41,8'e geriledi. Eğitim düzeyine göre ilkokul ve altı mezunlarının beklentisi yüzde 45,9, ortaokul ve lise mezunlarının beklentisi yüzde 43,1, yükseköğretim mezunlarının beklentisi yüzde 42,9 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 ay sonunda enflasyon oranının mevcut enflasyonun altında olmasını bekleyenlerin oranı eylül ayındaki yüzde 16,2'den yüzde 16,6'ya yükseldi. Aynı seviyede olmasını bekleyenlerin oranı yüzde 18,6'dan yüzde 16,8'e gerilerken, üzerinde olmasını bekleyenlerin oranı yüzde 65,2'den yüzde 66,6'ya çıktı.

Fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün yakıt, enerji ve gıda

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları "yakıt ve enerji" ile "gıda" oldu. Yakıt ve enerjiyi son bir yılda fiyatı en çok artan gruplar arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9'a yükselirken, gıdayı işaret edenlerin payı yüzde 37,8'den yüzde 36,6'ya geriledi. Gelecek 12 ayda fiyatının en çok artması beklenen gruplarda ise yakıt ve enerjinin payı yüzde 34,7'den yüzde 37,1'e çıktı, gıdanın payı yüzde 36,7'den yüzde 36,3'e indi. Kiraları son bir yılda fiyatı en çok artan gruplar arasında gösterenlerin oranı yüzde 14,1'den yüzde 12,4'e geriledi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,33 puan azalarak yüzde 30,36 oldu. Konut fiyatı artış beklentisi kadınlarda yüzde 32,0'den yüzde 32,4'e, asgari ücret ve altında geliri olanlarda yüzde 32,9'dan yüzde 33,2'ye yükselirken, erkeklerde yüzde 29,6'dan yüzde 28,8'e geriledi.

Dolar kuru beklentisi yükseldi

Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,96 lira artarak 56,86 liraya çıktı. Dolar kuru beklentisi tüm demografik gruplarda yükselirken, en yüksek beklenti 57,7 lira ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük beklenti ise 55,9 lira ile kadınlarda kaydedildi.

Katılımcıların yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise 2,0 puan artışla yüzde 35,6 oldu. Vadeli mevduata yatırım yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 7,3'ten yüzde 7,2'ye, borsada değerlendireceğini belirtenlerin oranı yüzde 3,2'den yüzde 1,8'e, döviz alacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi.