Vatandaşın yükü ağırlaşıyor: Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin temmuz raporu, vatandaşların giderek derinleşen borç yükünü gözler önüne serdi. Yüksek enflasyon ve faizler karşısında düşük gelirle geçinmeye çalışan milyonlarca kişi kredi ve kredi kartlarına yöneldi. Toplam nakdi kredi hacmi 21 trilyon 19 milyar TL’ye çıkarken, tasfiye edilecek krediler yüzde 82 artışla 566 milyar TL’ye yaklaştı. Bireysel kredi borç bakiyesi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 4 trilyon 959 milyar TL’ye ulaştı. Bu borçların en büyük kısmını 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartları oluşturdu. Temmuz itibarıyla 39,7 milyon kişi kredi kartı borçlusu konumunda bulunurken, kişi başına ortalama kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 48 artarak 61 bin 791 TL’ye yükseldi.

Bireysel kredi borçlusu sayısı 1,8 milyon kişi arttı

Kredi kartlarından sonra en yüksek borç kalemi 1 trilyon 214 milyar TL ile ihtiyaç kredileri oldu. Nefes'in haberine göre son bir yılda bireysel kredi borçlusu sayısı 1,8 milyon kişi artarak 42,7 milyona çıktı. Kişi başına düşen ortalama borç ise yüzde 41’lik artışla 116 bin 148 TL’ye yükseldi.

Kişi başına düşen KMH borcu

Düşük maaşlar nedeniyle nakitte zora düşen milyonların yöneldiği kredi mevduat hesabı (KMH) da patladı. KMH kullanıcı sayısı 30.8 milyona ulaşırken, KMH bakiyesi de yüzde 98 artarak 623 milyar TL oldu. Kişi başına düşen KMH borcu 20 bin 195 TL’ye çıkarak asgari ücrete yaklaştı.

Bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller

Son bir yılda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il yüzde 64.9 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi yüzde 56 ile Adıyaman ve yüzde 55 ile Kahramanmaraş takip etti. İlk 10 il arasındaki beş ili deprem bölgesi illeri oluşturdu. Hatay, Osmaniye ve Malatya da bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller arasında yer aldı. Kredi kartı borçlarının da en çok arttığı 10 ilin 6’sı deprem bölgesinden oldu. Adıyaman’da kredi kartı borçlusu son bir yılda yüzde 80, Kahramanmaraş’ta yüzde 76, Malatya’da yüzde 70, Hatay’da yüzde 68, Diyarbakır’da yüzde 64 ve Osmaniye’de yüzde 63 arttı.

