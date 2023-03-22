Ve kritik gün geldi çattı: Gözler Fed'de

Şenay ZEREN

Gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bankacılık krizi sonrasında vereceği faiz kararına çevrildi. Son yaşanan bankacılık krizinin ardından Fed’e yönelik beklentiler farklılaşıyor. Ancak Fed’in bu akşam 25 baz puan faiz artışı yapıp, bankacılıktaki risklere atıfta bulunarak, enflasyon mücadelesini sürdüreceğini söylemesi büyük olasılık olarak görülüyor. Fed'in faiz kararıyla birlikte makro tahminler de açıklanacak. Fed yetkilileri en son bu yıl için büyüme tahminlerini yüzde 0,5, çekirdek PCE tahminlerini yüzde 3,5 olarak belirledi. Pek tabii ki Powell’ın vereceği mesajlar da en az faiz kararı kadar önemli olacak.

Neler olmuştu?

ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasını açıklamasıyla piyasalarda panik havası başlarken, risk iştahı gerilemiş ve yatırımcılar güvenli varlıklara koşmuştu. Alınan önlemler sonrası endişelerin azalmasıyla, dün piyasalar nefes aldı ve risk iştahı yeniden yükseldi. Fed öncesi yatırımcılar 'bekle-gör' duruşuna geçti.

Piyasa Fed’e ne tepki verebilir?

Fed, beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yapar ya da 'şahin' bir mesaj verirse; dolar güçlenir, ABD tahvil faizleri yükselir; ters korelasyon etkisiyle de değerli madenler geri çekilir. Tam tersi bir durumda yani Fed'in 'güvercin'leşmesi halinde dolar zayıflar, ABD tahvil faizleri geriler, değerli madenler ise pozitif etkilenir.

Fed faiz kararını Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı ise 21:30’da başlayacak.

Piyasalar iyimserliğe erken girdi

Mehmet Gerz - Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü

Bankacılık krizi nedeniyle Fed’in seçenekleri ikiye indiğini görüyoruz:

1. 25 baz puan artış ile ileriye yönelik güvercin bir açıklama

2. Aynı bırakıp ileriye yönelik enflasyona karşı şahin bir söylem

Piyasalarda Fed’in faizleri aynı tutup yılın ikinci yarısında indirmeye başlayacağına dair erken bir beklenti oluştu. Enflasyonda düşüş trendi daha görünür hale gelmeden bu iyimserliği erken buluyoruz. ABD’de enflasyon beklentilerine dair bir miktar iyileşme görüldü. Ancak bir sonuca varmak için bugünkü Fed açıklamalarını analiz etmek ve bahar dönemi enflasyon gidişatını görmek gerekecek.

Aynı tutması veya 25 baz puanı arttırması beklentiler dahilinde olur. Asıl sürpriz 50 baz puanı arttırması veya 25 baz puan indirmesi olur ki bunlar uç olasılıklar. 50 baz puan arttırırsa bankacılık krizi derinleşip piyasalar sert düşebilir. 25 baz puan indirirse enflasyona karşı kredibilite kaybı olur; dolar hızlı değer kaybeder. Piyasalar için kısa vadede iyi olsa da orta ve uzun vadede enflasyon endişesi ABD piyasalarını kötü etkiler. Ancak doların değer kaybetmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için genelde olumludur.