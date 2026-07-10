Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon 478 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik



Bakan Işıkhan, AKÇİR Gıda Kayısı Entegre Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Malatya'nın üretim ve bereketin merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Malatya kayısısının dünyada ün yaptığını aktaran Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Asrın felaketini yaşamış olmasına rağmen Malatya, yatırımcı ve girişimci hemşehrilerimizin desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Devletimizin güçlü desteğiyle şehirlerimizi yeniden inşa ederken, özel sektörümüz de üretime ve yatırıma devam ediyor. İşte bugün açılışını yaptığımız bu tesis de bunun en güzel örneklerinden biridir. Açılışını yaptığımız bu tesis Çin'den Avrupa'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyaya Malatya'nın bereketini ulaştırmaktadır. Yaklaşık 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen bu yeni tesis, ambalajlama, paketleme ve yıkama üniteleriyle üretim kapasitesini daha da güçlendirecektir. Bu yatırım, yeni iş kapılarıdır, yeni umutlardır. Bu yatırım, yeni ihracat demektir. Kalkınmamıza yeni katkı demektir. Bugün Türkiye artık eski Türkiye değildir."

Işıkhan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada birçok alanda söz sahibi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyada çözüm masaları kurucu bir ülke olduğunu ifade eden

Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın güven duyduğu, sözüne itibar ettiği, bölgesinde istikrarın ve barışın teminatı olan güçlü bir Türkiye var. Böyle güçlü bir ülkenin en önemli dayanağı ise güçlü üretim altyapısıdır. Çünkü ekonomik bağımsızlığın yolu, üretmekten, yatırım yapmaktan, ihracat yapmaktan ve istihdam oluşturmaktan geçmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üretimin ve yatırımın yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla yalnızca geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon 478 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik. 2002 yılından bugüne 17 milyondan fazla vatandaşımızın işe kavuşmasına aracılık ettik. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı aktif iş gücü programlarından yararlandırarak meslek sahibi yaptık. Sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirdik. İşverenlerimize verdiğimiz teşviklerle bugüne kadar Türkiye genelinde 1 trilyon 223 milyar lirayı aşan destek sağladık."

Açılışa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve vatandaşlar katıldı.