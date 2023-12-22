Vedat Işıkhan'dan önemli açıklama, net oran verdi: 2024 Memur maaş zammı ne kadar olacak?

2024 memur ve emekli zammının açıklanmasına 1 aylık bir süre kalmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zamlarındaki son durum merak ediliyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" dedi. Işıkhan, enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarına zam için tahminini paylaştı.

2024 ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam olacak?

Işıkhan; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Memur maaşlarında yüzde 50 artış olacak

Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" diye konuşmuştu.