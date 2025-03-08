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Veliler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bu okul üniforması toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyuruyor. Bakanlık, son olarak Mersin Toroslar'da üretilen Özakkaymak markalı 'mavi okul üniforması'nı toplatma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Veliler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bu okul üniforması toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, Mersin Toroslar'da üretilen mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiğini duyurdu.

Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını bildirdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiğine yer verildi.

Kurşun tespit edildi

GÜBİS üzerinden toplatılma nedeni dair yapılan açıklamada ise "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) Kısmından Kalır Sonuç Almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, kimyasal risk taşıyan ürünlerin piyasadan kaldırılması için gerekli tüm adımların atılacağını ve denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

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