Venezuela’da düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı sona erdi

Devlet televizyonlarından canlı yayınlanan açılışı 25 Eylül’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaparken, Türkiye’yi Caracas Büyükelçisi Aydan Karaman temsil etmişti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bir üst noktaya taşınması için Türk yatırımcıları Venezuela’da yatırımlar yapmaya çağıran Maduro’nun, Türkiye’nin ihracatını arttırmak için yapılan fuara, Venezuela Yatırım Kurumu Başkanı Saab ile katılması dikkat çekmişti.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, gıdadan mobilyaya, lojistikten temizlik ürünlerine kadar toplamda 27 Türk şirketinin ürünlerini sergilediği fuarda, ayrıca Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği’nden (GAİP) 15 şirket de Venezuelalı ithalatçılarla birebir görüşmeler yaptı.

“Son yıllarda özellikle gıda taşımacılığında talep artışı yaşıyoruz”

Fuara katılan Venezuelalı lojistik firma direktörü Yamilet Briceno, son yıllarda Türkiye’den Venezuela’ya özellikle gıda ürünleri taşımacılığında ciddi bir artış yaşadıklarını söylüyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Briceno “Türk ihracatçılarının Venezuela’ya ürün gönderirken sahip olduğu avantajlardan biri de Türkiye’ye uygulanan düşük gümrük tarifeleri. Bu durum raflardaki Türk ürünlerinin artmasında oldukça etkili oldu. Ayrıca Türk gıda ürünlerinin, Venezuelalı’lar tarafından da çok sevildiğini söyleyebilirim” diye kaydetti.

2 binden fazla ziyaretçi katıldı

2 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarda Türk ihracatçıları, gördükleri ilgiden ve organizasyondan memnun kaldığını, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin, mevcut ticaretin çok daha üzerinde olduğunu kaydediyor.

Bir gıda firmasının ihracat müdürü olan Burcu Tunalı fuara ilişkin izlenimlerini “İlgi çok fazla. Standımıza distribütörler ve büyük marketler gibi önemli firmalar geldi; onlarla görüşmeler yaptık. İki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanacağını düşünüyorum. Umuyorum, seneye yeniden burada oluruz” sözleriyle aktardı.

Ticaret hacmi geçen yıl yüzde 32 düştü

Türkiye’nin son yıllarda ilişkilerinin en hızlı geliştiği Latin Amerika ülkesi olan Venezuela ile 2019’da 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2022’de 1 milyar doların üzerine çıkmış ancak geçen yıl yüzde 32’lik kayıpla 732 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Ağustos ayı itibarıyla 483 milyon dolar olan ikili ticaretin bu yıl 750 milyon dolar civarı olması bekleniyor.