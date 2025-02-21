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Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak

Venezuela, Türkiye ve benzer pazarlara öncelik verecek bir dış ticaret komitesi kuracak.

Haber Merkezi
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Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak
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Venezuela Avrupa'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Coromoto Godoy, "Çok yakında ticaret komitesini tamamen aktif hale getireceğiz" dedi.

Godoy, "Söz konusu olan, Venezuela'nın ihraç edilebilir ürünlerinin 'uluslararasılaşma moduna' girmesi, tamamlayıcılık ve iş birliğinin bu süreçleri büyük ölçüde kolaylaştırdığı Türkiye gibi pazarlara öncelik verilmesi meselesidir" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı, "Bu dost ülke (Türkiye) büyüyen ve son derece tamamlayıcı bir değişimle, derinleşmeye devam etme potansiyeli muazzam olan altıncı en önemli ticaret ortağımızdır" şeklinde bilgi verdi.

Godoy, Haziran ayında İstanbul'da "Made in Venezuela İş Fuarı"nın düzenleneceğini de duyurdu.

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