  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kurum vergi betannameleri ve geçici gelir konularına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

GİB'in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

YÖK duyurdu: Üniversiteye kayıt yaptıramayanlar için kayıt hakkı tanındıYÖK duyurdu: Üniversiteye kayıt yaptıramayanlar için kayıt hakkı tanındıGündem

 

Tavuk Dünyası’ndan görme engelliler için Braille alfabeli menüTavuk Dünyası’ndan görme engelliler için Braille alfabeli menüŞirket Haberleri

 

Ekonomi
The Economist: Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor!
The Economist: Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor!
Fed Başkanı Powell: Politikayı ayarlama zamanı geldi
POWELL: POLİTİKAYI AYARLAMA ZAMANI GELDİ
Genç Parti Genel Başkan Vekili: Bu düpedüz istikrarsızlık, ekonomide sona gelindi
Genç Parti Genel Başkan Vekili: Bu düpedüz istikrarsızlık, ekonomide sona gelindi
TCMB'nin ek depo ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu
TCMB'nin ek depo ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu
Prof. Dr. Hakan Kara’dan rahatlatan öngörü: Yaklaşan stagflasyon değil!
Prof. Dr. Hakan Kara’dan rahatlatan öngörü: Yaklaşan stagflasyon değil!
Karakılçık buğdayı coğrafi işaret tescili aldı
Karakılçık buğdayı coğrafi işaret tescili aldı