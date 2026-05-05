Vergi borçlarına büyük kolaylık: Borç yapılandırmada yeni dönem!

Vergi ve kamu borçları yapılandırılmasında önemli bir düzenleme devreye giriyor. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, borçların tecil edilmesine yönelik şartlar yeniden düzenlenirken, değişiklik 15 maddelik yatırım teşvik paketine eklendi.

72 aya çıkıyor

CNBC-e’nin haberine göre, Meclis'e sevk edilen yeni düzenleme kapsamında, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Böylece borçlulara ödemelerini daha uzun vadeye yayma imkanı sağlanacak.

Teminatsız tecil limiti artırıldı

Düzenlemeyle birlikte teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı da önemli ölçüde yükseltildi.

Daha önce 50 bin TL olan limit, 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle daha fazla mükellefin teminat göstermeden borçlarını yapılandırabilmesi hedefleniyor.

Tahsilat artırılacak

Söz konusu düzenleme ile mükelleflerin ödeme kapasitesinin artırılması ve kamu alacaklarının daha etkin tahsil edilmesi amaçlanıyor.

Hangi borçlar kapsama girecek?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), SGK primleri, vergi cezaları, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredisi borçları ve belediyelere olan borçlar bu kapsamda yer alıyor.

İşte o madde

15 maddelik yatırım teşvik paketinde yer alan düzenleme şöyle:

"MADDE 1: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle; vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmakta, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmektedir. Bu düzenleme ile mükelleflerin ödeme kapasitelerinin artırılması ve kamu alacaklarının daha etkin tahsili amaçlanmaktadır."