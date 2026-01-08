“Vergi daireleri defterdarlıklara dönüştürüldü”

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Resmi Gazete’de 3 Ocak’ta yayımlanan Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ile defterdarlıklara bağlı vergi dairelerinin kuruluş esasları, görevlendirmeleri belirlenmişti. Vergi Dairesi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin sahadaki gerçeklikten tamamen kopuk olduğuna dikkat çekilerek; personel yetersizliği, mükellef yoğunluğu ve fiilen taşınan sorumluluklar dikkate alınmadan oluşturulduğu bildirildi.

Masa başında kurgulanmış, idari akılla değil

Düzenlemenin sınırlı mükellef sayısı ve dar iş hacmi olan yapılar referans alınarak hazırlandığına vurgu yapılan açıklamada, “Daha da vahimi bu düzenlemenin, binlerce mükellefi bulunan, devasa iş yükü altında ezilen vergi daireleri için bir reform olarak sunulmasıdır. Bu yaklaşım büyük vergi dairelerinin gerçeklerini yok saymakla açık bir zulme dönüşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Halen 700 vergi dairesi müdürü, 1100 müdür yardımcısı ve 6 bin şef kadrosu olduğu dile getirilen açıklamada, “Yapılan yeni düzenlemeyle bu yetki ve sorumlulukların bölümler üzerinden mevcut vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları tarafından yürütülmesinin varsayılması, idari akılla değil, masa başı kurgularla açıklanabilir” denildi.

Vergi dairesi çalışanlarının, artan iş yükü, ağır mevzuat baskısı ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarına rağmen, üstün bir gayretle çalışarak denetim, tahsilat görevlerini yerine getirdiğine değinilen açıklamada, “Bu düzenlemeler bir iyileştirme değil açıkça bir zulümdür. Bunun yanında YMM, SMM ve mükellefl erin de iş ve işlemleri ile ihracatçı firmaların KDV iade süreçlerinin sekteye uğrayacağı aşikardır” değerlendirmesinde bulunuldu.