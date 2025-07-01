Vergi denetimlerinde yeni dönem: Elektronik inceleme uygulaması başladı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi inceleme süreçlerinin elektronik ortama taşındığını duyurdu. Yeni sistem sayesinde belge ibrazı ve tutanak işlemleri dijital ortamda güvenli, hızlı ve kolay erişilebilir şekilde gerçekleştirilebilecek.

VDK'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı

e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığına işaret edilen paylaşımda, "Sistem, vergi inceleme süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, belge ibrazı ve tutanak işlemlerini dijital ortamda güvenli, hızlı ve erişilebilir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yerli ve milli yazılım teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistemle mükelleflerin e-defter ve belgelerini elektronik ortamda güvenli şekilde ibraz edebileceği, vergi inceleme tutanaklarının elektronik ortamda imzalanabileceği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılacak"

"Sistemle, mekandan bağımsız olarak vergi mevzuatı ile belirlenen kanuni sorumluluklar yerine getirilebilecek, vergiye uyum noktasında katlanılan zaman ve işlem maliyeti azalacak, vergi denetim sürecinde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımı artacak, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılacak."