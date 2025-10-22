Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'un başında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin, bütçe öncesi sıkışık bir takvimde, kamuoyunda tartışılmadan görüşülmesinin doğru olmadığını söyledi. Bir alt komisyon kurulmasını ve teklifin orada incelenmesini isteyen Ağbaba, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

"Vergiler, devletin hizmetlerini sürdürmesi ve toplumsal refah için hayati kaynak"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, vergilerin devletin varlığını sürdürmesi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve toplumsal refahın artırılması için önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Altınsoy, devletin eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan savunma sanayisine, yerli ve milli üretime destek olmak amacını gerçekleştirmek için pek çok hizmeti vergi gelirleriyle finans ettiğini vurguladı.

Yeni teklifle kayıt dışı ve istisnalar hedefte

Teklifle kayıt dışılıkla kararlılıkla mücadele edilmesinin hedeflendiğini belirten Altınsoy, şunları kaydetti:

"Bu teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet eden yapısal ve hukuki düzenlemeleri içermektedir. Üzerinde görüştüğümüz kanun teklifiyle mali disiplini güçlendiren adımlar atıyoruz. Teklifte, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır.

Kira ve yatırım gelirlerinde istisnalar güncelleniyor

Teklifle portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları, yatırımcılar tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının, vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek düzenleme yapılmaktadır. Mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için Türkiye sınırları içerisinde bulunan meskenlerden elde ettiği kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır." Komisyonda milletvekilleri, kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.