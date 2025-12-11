Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de: Basit usul kapsamı genişletildi, stopaj süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de, gelir vergisi uygulamalarını ilgilendiren iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar Sayıları 10679 ve 10680 olan düzenlemelerle, basit usulde vergilendirme uygulamasında kapsam genişletilirken, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67’nci maddesinde yer alan sürenin uzatılması da karara bağlandı.

Karar sayısı 10679 olan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, 8 Eylül 2025 tarihli ve 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki Karar’da değişikliğe gidildi.

Belde ve köyler de dahil edildi

Yapılan değişiklikle, Karar'ın 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilçeler” ibaresi genişletilerek yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, basit usulde vergilendirme uygulaması sadece ilçelerle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen belde belediyeleri ile nüfusu 2.000’i geçmeyen köyler de kapsam içine alındı. Düzenleme, faaliyet türlerine göre belirlenen istisnalar dışında kalan iş kollarını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte, idari yapısı değişen yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin uygulamalarda netlik sağlanması amaçlandı.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Karar Sayısı 10679 kapsamında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi de Resmi Gazete'de açıklandı. Buna göre düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Kararın yürütme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi.

Geçici 67. maddede süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme ise Karar Sayısı 10680 ile hayata geçirildi. Bu kararla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan sürenin uzatılması hükme bağlandı.

Söz konusu geçici madde kapsamında yer alan uygulamaların süresi, 31 Aralık 2030 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Geçici 67’nci madde, sermaye piyasası işlemleri başta olmak üzere belirli gelir unsurlarında uygulanan tevkifat (stopaj) esaslarını düzenliyor. Yapılan süre uzatımıyla birlikte, mevcut stopaj uygulamalarının 2030 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanmış oldu. Uzatma kararı, ilgili hükmün yürürlük süresinin dolmasına kısa bir süre kala Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Karar Sayısı 10680 kapsamında alınan kararın uygulanması ve takibi de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.