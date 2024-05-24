Vergi muafiyet ve istisna çalışmaları tamamlandı

Şenay ZEREN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV ve vergileri artırma gibi bir planları olmadığını belirterek, “Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; yakında, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Vergide adalet ve etkinlik de yine o paketin bir parçası olabilir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı sunumda, katılım finansın ciddi avantajlara sahip olduğunu ve bu sektörün çok hızlı şekilde güçlenmesini istediklerini ifade etti. Şimşek, mali disiplinin yeniden tesisi konusunda ilave tedbirler alındığını ve alınmaya devam edildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kamuda tasarruf ve bütçede harcama disiplini paketini kamuoyuyla paylaştık. Vergi muafiyeti ve istisnalarının gözden geçirilmesi tamamlandı gibi. Önümüzdeki bir-iki hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı ümit ediyoruz. Vergide adalet ve etkinlik de yine o paketin bir parçası olabilir. Bunlar süreklilik arz ediyor. Yani ‘bir adım attık, burada durduk, işimiz bitti’ gibi bir yaklaşımımız yok. Ama kayıt dışılıkla mücadele için ne paket açıklayacağız ne de eylem planı açıklayacağız. Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri sürekli sahada olacak. ‘Efendim şu kesim, bu kesim...’ Yok öyle bir şey. Yani herkes hakkıyla vergisini ödesin. Büyükler de denetime tabi tutulacak ama KDV konusunda istismar eden küçük işletme de tabii ki denetlenecek. Dolayısıyla bütün her kesin burada kanunlar gereği sorumluluğunu yerine getirecek.” Bakan Şimşek, uyguladıkları programın nasıl çalıştığının ortada olduğunu kaydederek, “Amacımız kurala dayalı uluslararası normlara uygun politikalar. Bir de yapısal reformlar. Neden? Çünkü Türkiye’nin yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Bu ikisi birlikte Türkiye’nin hikayesini buluşturuyor. Son rakamlar bugün belki çıkacak. Ama ben genelde günlük takip edebiliyorum. Dün itibarıyla son 1,5 ayda Merkez Bankamıza içeriden ve dışarıdan neredeyse 53-54 milyar doların üzerinde bir kaynak akışı oldu” diye konuştu.

Müdahale etmeseydik 40 milyar dolarlık altın ithal edilecekti Bakan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu: “Sadece makro finansal istikrar ve öngörülebilirlik için değil kaynakların verimli alanlara kanalize edilmesinin de ön koşulu fiyat istikrarıdır. Vatandaşımız, geçen sene müdahale etmeseydik belki 40 milyar dolarlık altın ithal edecekti. Ama eğer altın sistemdeyse faydalı olur, değilse atıl bir kaynak olarak hakikaten karşımıza çıkıyor. Vatandaşımızın tercihlerine tabii ki saygılıyız ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu, eğer vatandaşımız kendisini bu tür ürünlerde korumaya alıyorsa veya başka ülkelerin para birimlerinde kendisini daha güvenli hissediyorsa bir sorun var demektir. Nedir? Yüksek enflasyon. O nedenle fiyat istikrarı çok önemli.” Bakan Şimşek, “Şimdi geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz. Enflasyonun bu sene sonunda 30’lu rakamlara, gelecek sene 15’in altına, ondan sonra da yüzde 10’un altına düşeceğine inanıyoruz” dedi.

”Programımız, sırtını ‘carry trade’e’ dayamaz, sıcak paraya güvenmeyiz”

Bakan Şimşek, ekonomide dengelenmenin ve iç talebin makul düzeyde gittiğini, net ihracatın eskisi kadar büyümeyi aşağı çekmediği belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Cari açıktaki iyileşmeyi konuştuk, dramatik bir iyileşme var. En son rakam mart ayında ama bizim mayıs ayı öngörümüz ciddi bir şekilde 30 milyar doların altı. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye’ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var. Dolayısıyla şimdi bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, hani programı bir miktar eleştirmek babında mı bilemiyorum. İşte ‘carry trade’ diyorlar. Bizim programımız, sırtını ‘carry trade’e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz. Sıcak para sistemin bir parçasıdır ama reel sektörün getirdiği para sıcak para değildir.” Şimşek, bankaların son 4-5 ayda neredeyse 4,5-5 milyar dolar civarında “sermaye benzeri dış kaynak” bulduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Bu sıcak para değil, sermaye benzeri diyoruz. Evet uzun vadeli ve bu çok önemli. Bu arada bizim iki yıllık faizler, 5 yıllık faizler düştü. Belki şaşıracaksınız, Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırınca hazinenin faizleri düştü. Dolayısıyla portföy yatırımları da gelecek. Çok taraflı uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar genelde küresel piyasalara göre çok daha ucuz, çok uzun vadeli. Hisse senetlerine, Türk tahvillerine kaynak geliyor. Türkiye’nin yapısal önceliklerine kaynak akıyor.”