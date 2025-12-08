Vergi Müfettişleri Derneği, yetişmiş elemanların kamudan ayrılmasından endişeli

MEHMET KAYA/ANKARA

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vergi Müfettişleri Derneği yöneticileri, çok sayıda deneyimli müfettişin özel sektörde çalışma ya da kendilerinin iş kurmayı dillendirdiğini vurguladılar. Müfettişlerin temel talebi, tüm kamu idaresi içindeki denetim personeli için bir “Denetim Hizmetleri Sınıfı” düzenlemesinin yapılması yönünde oldu.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, TBMM’de kabul edilen düzenlemenin uzun yıllardır başta ücret olmak üzere özlük haklarına yönelik çeşitli sorunlar yaşadıklarını vurguladı. Kamuda farklı statülerde çalışan çok sayıda görevli ve çalışana kıyaslandığında, kariyer ve yaptıkları işin riskine göre düşük ücretler aldıklarını vurgulayan Yüksel, sorunun deneyimli personelin kamudan ayrılması yanında, yetkin gençlerin bu görevleri tercih etmemesine kadar uzandığını söyledi. Yüksel, 15 yıl kadar önce ücretlerin müfettiş, murakıp veya denetçi görevindeki kişilerin kaymakam, hakim-savcı, sayıştay denetçisi seviyelerinde ücret aldığını ancak geçen zaman içinde bu gibi görevlerdekilerdeki ücret artışlarının gerisinde kaldıklarını söyledi.

Ücret düzenleme beklentileri devam ediyor

Bu arada, düzenlemeden vazgeçildiği yönündeki haberlerin ardından, Vergi Müfettişleri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, müfettişlerin ücret seviyelerine yönelik düzenleme beklentilerinin devam ettiği vurgulanarak, “Kamuoyunda son günlerde tartışılan ve bazı kesimlerce geri çekilmesi talep edilen düzenleme, kamu personel rejiminin uzun yıllardır biriken yapısal sorunlarının giderilmesi açısından kaçınılmaz ve gecikmiş bir reform niteliği taşımaktadır. Türkiye’de kamu personel mimarisi; unvan karmaşası, görev tanımlarındaki belirsizlikler ve kurumsal hiyerarşide oluşan dağınıklık nedeniyle sürdürülebilirliğini kaybetme noktasına gelmiştir” uyarısında bulunuldu.

Son 5 yılda 750 müfettiş görevden ayrıldı

Yazılı açıklamada, Vergi Müfettişlerinin vergi kaçağı, kara para aklama, terör finansmanı gibi çok sayıda kritik alanda görev yaptıkları hatırlatılarak, detaylı ve yüksek bilgi birikimi gerektiren bu türden görevlerde çalışan kişi sayısındaki azalmaya dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu görevleri yapabilecek bir vergi müfettişin yetişmesi en az 5 yıl sürmektedir. Buna rağmen son 5 yılda 750 meslektaşımız görevden ayrılmak zorunda kalmıştır” TBMM’de tartışma yaratan düzenlemenin, tüm parti gruplarının mutabakatıyla sunulduğu hatırlatılan açıklamada, “Düzenlemenin son aşamada geri çekilme ihtimali bizleri derinden üzmüştür” denilerek, vazgeçme kararına karşı oldukları kaydedildi.

Yüksel, ücret iyileştirilmesinin kaçınılmaz ve ivedi bir ihtiyaç olduğunu, bunun ötesinde kalıcı çözüm için kendi görev grupları dahil, denetim görevi yapan kamu çalışanlarının kapsanacağı, özlük ve diğer benzeri haklarının düzenleneceği bir yasal düzenlemenin yapılmasının ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.