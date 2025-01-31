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Vergi müfettişlerine yer değişikliği talep etme hakkı tanındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişlerine yer değişikliği tebliğini yayımladı. Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişlerine de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep etme imkanı tanındı.

Haber Merkezi
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Vergi müfettişlerine yer değişikliği talep etme hakkı tanındı
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mazerete bağlı yer değişikliği yapılabilecek

Yönetmelik düzenlemesiyle, eşi kamu personeli olmayan ve bazı şartları karşılayan vergi müfettişleri de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep edebilecek.

Vergi müfettişi olarak en az 5 yıl şartı bulunuyor

Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için yardımcılık dönemi dahil vergi müfettişi olarak en az 5 yıl çalışması ve eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdiyle işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekecek.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, başka bir daire başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılan vergi müfettişlerinden, görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren her yıl mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri isteyebilecek.

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