  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı
Takip Et

Vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı
Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı.

Diğer atama kararları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi başmüfettişliklerine ise VDK Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Aydın Defterdarı Serdar Şahin atandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıGündem
13 yıl sonra ilk atama: Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne atandı13 yıl sonra ilk atama: Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne atandıGündem
Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli olduEski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yeni görevi belli olduGündem

 

Ekonomi
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
İZTO/Özgener: İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız
“İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız”
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor