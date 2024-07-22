Vergi paketi bu hafta genel kurula geliyor

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL’ye çıkmasını da içeren vergi Paketi bu hafta TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Muhalefet partileri en düşük emekli aylığının 12 bin 500’ün üzerine çıkması için direnecek.

Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet Genel Kurul’u önerge yağmuruna tutacak. Geçen hafta; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye çıkmasını da içeren Vergi Paketi bu hafta TBMM Genel Kurul gündemine geliyor. Vergi Paketi’nin Genel Kurul’da ki görüşmelerinin Salı günü başlaması bekleniyor.

Teklifle; en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeden 3,7 milyon kişi yararlanacak. Emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkileyecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Muhalefet partileri de teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için sert muhalefet edecek. Muhalefet partileri TBMM İçtüzük’ten kaynaklanan tüm haklarını kullanarak en düşük emekli maaşını 12. 500 TL’ye çıkarılmasını öngören maddenin görüşmelerini önergelerle kilitlemeyi planlıyor.

Muhalefet partililer, 12.500 TL’nin asgari ücrete çıkarılmasa bile en azından bu oranın biraz daha yukarı çekilmesi için mücadele verecek. Öte yandan Vergi Paketi’nin etki analizinde maliyet 215,4 milyar olarak çıkarıldı. Bunun 33 Milyar 200 milyonu en düşük emekli maaşı olarak hesaplandı. Geriye kalanı ise vergi düzenlemeleri. Vergiden bütçeye geliri ise 182 milyar lira bekleniyor.