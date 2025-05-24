Vergi rekortmeni 67 yıllık Karataş Grup konkordato ilan etti
Konkordato ilan eden şirketlere her gün yenileri ekleniyor. Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup da konkordato başvurusunda bulundu. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket hakkında mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre 67 yıl önce İstanbul'da kurulan Karataş Grubu, konkordato ilan etti.
6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
Vergi rekortmenleri arasındaydı
Karataş Grup şirketleri, 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. Karataş Grup aynı zamanda 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.