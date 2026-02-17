Vergi sistemi değişti: Taksi plaka fiyatları düştü

Yıllardır basit usulde ve görece düşük vergiyle çalışan taksiciler için yeni bir dönem başladı. Mali cihaz uygulamasıyla gelirlerin kayıt altına alınması, sektörün gelir-gider dengesini önemli ölçüde etkiledi. Bu süreçte taksimetre zamlarıyla artış gösteren plaka fiyatları ise düşüş eğilimine girdi.

Gerçek usulde vergilendirme başladı

NTV'den Burak Taşçı’nın haberine göre, yeni sistemle birlikte taksiler yüzde 20 KDV’ye tabi oldu. Örneğin bin liralık bir yolculukta 200 lira KDV olarak kesiliyor. Buna gelir vergisi, geçici vergi ve stopaj da eklendiğinde toplam vergi yükünün kazancın yaklaşık yüzde 45’ine ulaşabileceği belirtiliyor.

Günlük yakıt alımlarında ödenen KDV’nin ortalama 400 lira civarında olduğu, ancak bu tutarın pratikte etkin biçimde mahsup edilemediği ifade ediliyor.

Plaka yatırımı cazibesini kaybediyor

Uzun süre düşük vergi avantajıyla değer kazanan taksi plakaları, gerçek usule geçişle birlikte yatırım aracı olma niteliğini zayıflattı. Taksimetre ücretlerine zam yapılmasına rağmen plaka fiyatlarında yaklaşık 2 milyon liralık gerileme yaşandı.

Taksi satın almak isteyenlerin sayısında da düşüş gözlendi.

Plaka satışları da artık gerçek satış bedeli üzerinden vergilendiriliyor. Örneğin 10 milyon liralık bir satışta 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödeniyor ve satıcının eline 8 milyon 333 bin 334 lira kalıyor. Ayrıca satış bedelinin yüzde 3’ü oranındaki noter harcı da çoğu durumda alıcı tarafından karşılanıyor.

Güncel durumda taksi plakalarında taban fiyat 10,7 milyon lira, tavan fiyat ise 11,2 milyon lira seviyesinde. Aylık plaka kiraları ise yaklaşık 60 bin lira civarında seyrediyor.

Vergi yükü kime ait olacak?

Basit usulde tüm vergiler plaka sahibi tarafından ödenirken, gerçek usule geçişle birlikte sorumluluk dağılımı daha karmaşık hale geldi. Sektörde plaka sahipleri, yasa dışı kiracılar ve yevmiye usulü çalışan şoförler bulunuyor.

Kendi aracını doğrudan işletenlerin oranının yüzde 5’in altında olduğu belirtiliyor.

Plaka sahibinin işlettiği araçta ikinci bir şoförün çalışması halinde, şoför gelirinin KDV ve gelir vergisinin nasıl beyan edileceği netlik kazanmış değil.

Yasa dışı kiralama durumlarında ise kira bedeli ile vergi yükünün hangi tarafça üstlenileceği belirsizliğini koruyor.