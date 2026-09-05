Vergi Usul Kanunu'nda dijital faaliyet düzenlemesi: Kapsam e-ticaretin dışına taşındı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Düzenlemeyle birlikte vergi idaresinin, dijital ortamda iktisadi ve ticari faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlardan bildirim talep edebilmesine ilişkin kapsam genişletilirken, farklı türde dijital hizmet sağlayıcıların da düzenleme kapsamına alınması öngörüldü.

İkinci maddedeki değişiklikle de internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden ilan vererek satış yapan kişilerin bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesi zorulluluğu getirildi.

Diğer bir değişle sahibinden.com, letgo, Trendyol, Dolap, Instagram veya Facebook gibi platformlar, kendi üzerlerinden satış ya da kiralama yapanların bilgilerini rapor halinde bildirmekle yükümlü olacak.

Dijital platformların kapsamı genişletildi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce elektronik ortamda ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcılar ile başkalarının ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesine elektronik ticaret ortamı sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara yönelik olan düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemede elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yanı sıra erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar da sayıldı.

Böylece internet ve dijital ortamların yalnızca ürün veya hizmet satışında kullanıldığı faaliyetler değil, ekonomik ve ticari amaç taşıyan daha geniş kapsamlı işlemler de düzenleme çerçevesine dahil edildi.

Düzenlemeyle, dijital ortamda iktisadi ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcılara bildirim verme yükümlülüğü getirilebilmesine imkan sağlandı. Bu bildirimlerin içeriği, formatı, standardı, verilme süresi ve yöntemi de belirlenebilecek.

Alım satımın yanı sıra kiralama, ilan ve reklam da kapsamda

Yeni düzenlemede ticari faaliyetlerin kapsamı alım ve satımla sınırlı tutulmadı. İnternet dahil olmak üzere her türlü dijital ortamın alım, satım, kiralama, ilan ve reklam gibi iktisadi ve ticari amaçlarla kullanıldığı durumlar da vergi güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek.

Bildirim verme yükümlülüğünün kapsamı; iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış ve satış tutarları ile alım, satım, kiralama, ilan ve reklama konu mal ve hizmet türlerine göre belirlenebilecek.

Düzenleme kapsamında, başka kişilerin iktisadi ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesine yönelik bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar tarafından alınması zorunlu hale getirilebilecek.

Ayrıca içerik sağlayıcılar tarafından üretilen veya sağlanan bilgilerin de belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili dijital hizmet sağlayıcılar tarafından alınması istenebilecek.

Bilgi ve bildirimler elektronik ortamda muhafaza edilebilecek

Düzenlemeyle, vergi güvenliği kapsamında talep edilecek bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesine ilişkin yükümlülük getirilmesine de imkan tanındı.

Bildirimlerin hangi kapsamda, hangi standartlarda ve hangi sürelerde verileceği konusunda belirleme yapma yetkisi de düzenleme kapsamında korunurken, gerektiğinde bu kurallarda değişiklik yapılabilecek.

Yeni düzenleme, internet üzerinden gerçekleştirilen ekonomik ve ticari faaliyetlere ilişkin bilgi toplama ve bildirim mekanizmasının kapsamını elektronik ticaretin ötesine taşıyor. Böylece ilan, reklam, kiralama ve diğer ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği dijital ortamlar ile bu faaliyetlere aracılık eden farklı hizmet sağlayıcılar da vergi güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek.

Dijital ilan platformlarına aylık bildirim zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan ikinci değişiklikle, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alım, satım veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar için yeni bir bildirim yükümlülüğü getirildi.

Düzenlemeye göre, bu platformlar üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belirli bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesi gerekecek.

Yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar, takvim yılının her bir ayında gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlerle ilgili olarak belirlenen bilgileri, Tebliğ'de açıklanan yöntem doğrultusunda Başkanlık sistemlerine iletmek zorunda olacak.

Bildirim kapsamında öncelikle hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerinin bildirilmesi öngörülüyor. Bunun yanında hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilere ilişkin ad ve soyadı ya da unvan bilgilerinin yanı sıra TCKN, YKN ve VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler de bildirilecek.

İlan ve işlem bilgileri de bildirilecek

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer bölümünü ise ilanlara ilişkin bilgiler oluşturuyor. Yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar, hizmet verilen kişiler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış veya kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgilerini de elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine aktaracak.

Böylece internet üzerinde taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasını sağlamak amacıyla yayımlanan ilanlara ilişkin bilgilerin belirli dönemlerde vergi idaresine iletilmesi zorunlu hale geliyor.

Ayrıca Tebliğ'de mükellefiyet tespitine ilişkin bilgilerin kapsamı, yalnızca belirli kimlik veya adres bilgilerinden oluşmayacak şekilde genişletiliyor. İlgili maddede daha önce yer alan "bilgileri ile işyeri adres bilgilerini" ifadesi, "gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgileri" şeklinde değiştiriliyor.

Bildirimler elektronik ortamda yapılacak

Yeni düzenleme kapsamında yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıların, belirtilen bilgileri aylık dönemler halinde elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine bildirmesi gerekecek.

Tebliğde ayrıca daha önce sosyal ağ sağlayıcılar ile yer sağlayıcılara ilişkin kullanılan ibarenin ilgili fıkradan çıkarıldığı ve bildirim kapsamındaki bazı hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yapılan değişiklikle birlikte internet ortamında taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin satış veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan platformların, bu ilanlara ilişkin internet adresi, hizmet verilen kişi veya kuruluşlara ilişkin mükellefiyet bilgileri ve ilan kapsamındaki satış veya kiralama işlemlerine ilişkin verileri belirlenen yöntemle Başkanlık sistemlerine aktarması öngörülüyor.