Vergi uzmanı Bingöl yeni zamları değerlendirdi, ÖTV'ye işaret etti: "Vatandaşın bütçesine yansıyacak"

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergi ve harç artışlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak diğer taraftan beklenen ÖTV zammına dikkat çekti.

Sözcü TV'de konuşan Bingöl, Yeni yıl için için yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 43,93 olarak belirlendiğini anımsatarak, motorlu taşıtlar vergisinden pasaport harcına kadar pek çok kalemde büyük artışlar yaşandığını söyledi.

Bingöl, özellikle vatandaşın sıkça karşılaştığı bu tür vergilerdeki artışın, toplumda vergi politikalarının adaletsiz olduğu algısını güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

ÖTV zammına işaret etti

Bingöl, 3 Ocak 2025’te akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde üretici fiyat endeksine (ÜFE) bağlı olarak otomatik ÖTV artışlarının devreye gireceğini de hatırlattı. Bingöl, "Eğer aksi bir karar alınmazsa, bu zamlar da vatandaşın bütçesine yansıyacak" diye konuştu.

"Harcanması gereken yerlere kaynak yok"

Türkiye’de kamu kaynaklarının var olduğunu ancak ihtiyaç duyulan alanlara yeterince aktarılmadığını belirten Bingöl, "Harcanmaması gereken yerlere kaynak var ama harcanması gereken yerlere maalesef yok" dedi.

Son olarak vergi sisteminin daha adil ve şeffaf hale getirilmesi gerektiğini belirten Ozan Bingöl, zamların vatandaşın gelirine oranla çok yüksek olduğunu ifade etti.