  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa Temmuz'da fiyatlar uçacak
Takip Et

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa Temmuz'da fiyatlar uçacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın akaryakıt fiyatlarındaki zamların nedeni ile ilgili paylaşımı üzerine gelecek vergi artışlarına dair endişelerini ifade eden bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa Temmuz'da fiyatlar uçacak
Takip Et

Bingöl, eğer Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa 3 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) otomatik bir artışın gerçekleşeceğini belirtti.

Bu artışın yüzde 7,87 oranında olacağını ve katma değer vergisi (KDV) ile birleştiğinde toplamda yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında bir vergi yükü artışına yol açacağını vurguladı.

Benzinde 4 lira üzerinde artış bekleniyor

Bu durumun, özellikle benzinde büyük bir fiyat artışına neden olacağını ve pompa fiyatlarında dört lira üzerinde bir artış beklendiğini dile getirdi.

Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendiMotorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendiEkonomi

 

 