Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa Temmuz'da fiyatlar uçacak
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın akaryakıt fiyatlarındaki zamların nedeni ile ilgili paylaşımı üzerine gelecek vergi artışlarına dair endişelerini ifade eden bir açıklama yaptı.
Bingöl, eğer Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa 3 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) otomatik bir artışın gerçekleşeceğini belirtti.
Bu artışın yüzde 7,87 oranında olacağını ve katma değer vergisi (KDV) ile birleştiğinde toplamda yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında bir vergi yükü artışına yol açacağını vurguladı.
Benzinde 4 lira üzerinde artış bekleniyor
Bu durumun, özellikle benzinde büyük bir fiyat artışına neden olacağını ve pompa fiyatlarında dört lira üzerinde bir artış beklendiğini dile getirdi.
Bir de Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise 3 Temmuz tarihinde yani on üç gün sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları Haziran ayı ÜFE’si sıfır bile gelse otomatik olarak en az %17,87 oranında artacaktır. KDV’si ile yaklaşık artış tutarı 2 ila 2,5 lira… https://t.co/wnAG2vXTNX— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) June 20, 2024