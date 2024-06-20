Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa Temmuz'da fiyatlar uçacak

Bingöl, eğer Cumhurbaşkanı bir müdahalede bulunmazsa 3 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) otomatik bir artışın gerçekleşeceğini belirtti.

Bu artışın yüzde 7,87 oranında olacağını ve katma değer vergisi (KDV) ile birleştiğinde toplamda yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında bir vergi yükü artışına yol açacağını vurguladı.

Benzinde 4 lira üzerinde artış bekleniyor

Bu durumun, özellikle benzinde büyük bir fiyat artışına neden olacağını ve pompa fiyatlarında dört lira üzerinde bir artış beklendiğini dile getirdi.