Vergi ve harç artışlarına indirim: 2026 için yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklaması şu şekilde;

"Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun.

Bu yaklaşım enflasyonu 2026’da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir.

Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."