Vergi ve harçlar yüzde 18.95, muayene katılım payı yüzde 30 arttı

Ancak bazı değişiklikler Bakan Şimşek’in söylediklerinin tersine gerçekleştirildi. Gelir vergisi dilimi YDO’nun altında artırılırken, muayene katılım payı yüzde 30 yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından, artış oranının yüzde 18.95’te tutulmasının enflasyonun 2026’da yüzde 20’nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdiğini hatırlatmakta fayda var.

Ekonomi yönetiminin açıklamalarının ardından, düzenlemeler de Resmi Gazete’de peş peşe çıkmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi, damga vergisi ve harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan harçların yüzde 18.95 oranında artırılması hükme bağlandı.

Bir çok vergi ve harçta Cumhurbaşkanının artırma/azaltma yetkisi bulunurken, bu yetki cezalarda bulunmuyor. Yani trafik cezaları otomatik olarak yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklik bu söylemlerin biraz dışına çıkılması olarak algılandı.

Şöyle ki geçen yıl ilk etapta oldukça yüksek oranda artırılmasının ardından Şubat ayında yapılan yeni bir düzenleme ile zamların bir kısmının geri çekildiği muayene katılım payları 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlendi.

Şubat’ta 20 lira olan katılım payları yüzde 30 artırılarak 26 liraya yükseltildi. Burada ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarından alınacak hizmette ise katılım payı yüzde 20 artırılarak 60 liraya çıkarıldı.

2025 yılında 158 bin lira olan gelir vergisi ilk dilimi, 2026’da yüzde 20.25 oranında artırılarak 190 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisi dilimlerinin yüzde 25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağını bildirmişti. Ancak ilk dilim bunun 5 puan altında artırıldı. İlk dilim Şimşek’in söylediği gibi yüzde 25.49 artırılsaydı, 190 bin lira yerine 198 bin 270 lira olacaktı. Gelir vergisi tarifelerinde ilk dilim yüzde 15 üzerinden vergilendiriliyor.

Gelirin 400 bin liraya kadar olan kısmının 190 bin lirası için 28 bin 500 lira fazlası için yüzde 20 vergi alınacak. 1.5 milyon liranın 400 bin lirası için 70 bin 500 lira, üzeri için yüzde 27

5 milyon 300 bin liranın 1.5 milyon lirası için 367 bin 500 lira fazlası için yüzde 35, 5 milyon 300 bin liradan fazlasının 5 milyon 300 bin lirası için 1 milyon 697 bin 500 fazlası için yüzde 40 vergi alınacak.