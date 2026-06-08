VergiAlgı yayın hayatını sonlandırdı

Vergi, ekonomi, maliye, sosyal güvenlik ve iş hukuku, ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku ve denetim konularında yayın yapan ve haftalık olarak güncellenen VergiAlgı, deneyimlerini toplumla paylaşarak gelecek kuşaklara bilgiyi aktarmak, gelişen ekonomik dünyada geleceği sorgulamak ve yönlendirmek hedefiyle 14 yıl boyunca yayın yaptı.

Gönüllü Genç Ekonomi Gazeteciği projesiyle iki yılda 150 civarındaki üniversiteli genci hayata hazırlayarak onların meslek seçmelerinde yardımcı oldu.

Projeye katılan gençler, YENİ E-KONOMİ ve İKTİSADİ BAKIŞ dijital dergilerini yayınladılar. VergiAlgı YouTube kanalında Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, bürokratları, iş insanları, gazetecileri ve araştırmacılarıyla programlar yaptılar. VergiAlgı internet sitesinin takipçileri, sitenin yayınlarıyla önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade ettiler.