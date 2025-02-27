Vergiden kaçmak isteyen esnaftan 'gün parası' oyunu

Vergi denetimlerinden kaçmak ve daha az vergi vermek isteyen esnafın, müşterilerden ücreti IBAN'a göndermesini istemesi son dönemlerde en çok uygulanan yöntemlerden biri. Ama bu konu maliyenin denetimine takılınca bu kez de başka bir yöntem uygulamaya sokuldu. Bir çok esnaf, eşi veya annesi adına açtırdığı banka hesabına müşterilerden para göndermesini isterken açıklama kısmına ise 'gün parası' yazılmasını istedikleri ortaya çıktı.

Gün parası adı altında

Kanal D'nin haberine göre fiş kesmek ve dolayısıyla vergi ödemek istemeyen esnaf bir süredir IBAN üzerinden işlemlerini yapıyordu. Ancak maliyenin IBAN denetimleri sıklaşınca esnaf yeni bir yol buldu; o yolun adı da gün parası oldu. Ceza korkusu yaşayan bazı esnaf daha önce müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını istiyordu. Şimdi IBAN'la ödeme için kendi hesaplarını bile kullanmıyorlar. Onun yerine kız kardeşinin, annesinin veya eşinin üzerine banka hesabı açtırıyorlar ve parayı oraya göndermelerini istiyorlar. Hatta dikkat çekmesinler diye açıklama kısmına gün parası diye yazdırıyorlar. Yani aldıkları ücretleri eşlerine gün parası gelmiş gibi gösteriyorlar. Vergi kaçıran esnaf bu yolla da denetimden kurtuluyor.

"Maliye'nin radarına takılırsınız"

Uzmanlara göre esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riskli. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba bir anda para akışı başladığında o hesap maliye tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram "Eğer bir kişi hesabında belli dönemlerde para artışı oluyorsa bu mutlaka maliyenin radarına takılır" dedi. Bu durum sadece esnafın değil müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabilir. Bununla ilgili Bayram "Kara para aklanıyorsa o hesap üzerinde, siz oraya para gönderdiğiniz için soruşturma konusu olabilirsiniz" şeklinde konuştu.