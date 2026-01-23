Vergisiz ithalatta suiistimali bitirecek düzenleme yolda

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Bakanlık nezdinde teknik çalışmalar sürerken, sektörden DİR uygulamalarında denetimi güçlendirecek adımlar talep ediliyor. Bu kapsamda, DİR kapsamında ithal edilen ürünlerden belirli miktarlarda numune alınarak muhafaza edilmesi ve belge kapanış aşamasında basit testlerle kontrol yapılması gündemde. Düzenlemenin yılın ilk yarısında hayata geçmesi bekleniyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen toplantıda sektörün 2025 yılı performansı, ithalat ve ihracat verileri ile önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. Toplantıya İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün yanı sıra başkan yardımcıları Fatih Bilici, Ali Sami Aydın ve yönetim kurulu üyesi Sultan Tepe katıldı. Toplantıda konuşan Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün 2025 yılını 11,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını aktararak, ihracatın geçen yıla paralel seyrettiğini belirtti. Küresel tekstil ticaretine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öksüz, dünyanın en büyük 10 tekstil ihracatçısının büyük bölümünün G20 ülkelerinden oluştuğunu belirtti. Çin 141 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Hindistan 19 milyar dolar, ABD 18 milyar dolar ve Almanya 13 milyar dolarlık ihracat hacmiyle öne çıktı. Türkiye ve İtalya ise yaklaşık 12’şer milyar dolarlık ihracatla ilk beş içinde yer aldı.

İthalatta DİR payı yükseldi

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise ithalat verileri oldu. Ahmet Öksüz, tekstil sektöründe ithalatın 2022 yılında 12,7 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını, ardından yaşanan ekonomik yavaşlama ile birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Öksüz, 2023’te 9,2 milyar dolar, 2024’te 8,2 milyar dolar olan ithalatın, 2025’in Ocak-Kasım döneminde 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Sektör ithalatında Dahilde İşleme Rejimi’nin payının dikkat çekici biçimde arttığını belirten Öksüz 2022’de yüzde 19,5 olan DİR payının 2025’te yüzde 22,9’a yükseldiğini ifade etti. Türkiye genel ithalatında DİR payının ortalama yüzde 10 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Bu oran tekstil sektöründe ise 2025’te yüzde 22,9’a çıktı. Alt ürün gruplarına bakıldığında, iplik ürün grubunda DİR payı yüzde 44,1, pamuk ipliğinde ise yüzde 65,5’e yükseldi. AB ve STA ülkelerinden yapılan ithalat göz önünde bulundurulduğunda vergisiz ithalat oranı ise yüzde 75’lere ulaşmış durumda” dedi. DİR konusunda çok büyük oranda suiistimal olduğunu da belirten Öksüz, “DİR konusunda suiistimalleri engelleyecek düzenleme için süreç başladı. Bakanlığın da gündeminde. Teknik çalışma devam ediyor. Talebimiz DİR kapsamında belli bir miktar ürün getirildiğinde küçük numune alınsın ve muhafaza edilsin. Belge kapanırken de basit bir teste tabi tutulsun. İşin birçok boyutu var. Bakanlık çalışıyor. İkinci yarıya kalmadan bunu çözersek iyi olur. Ticaret oluyor mu oluyor. Her hangi bir denetim, yok beyana tabi. Ben bunu kullandım diyor kapatıyorsunuz. İşini doğru yapanların da bu şekilde desteklenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.