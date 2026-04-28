Verimlilik esaslı yeni nesil pompa çözümlerine yöneldi

MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

Kocaeli’de faaliyet gösteren Gücüm Pompa, endüstriyel ve ticari uygulamalara yönelik pompa sistemleri ve akışkan yönetimi çözümleriyle geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Farklı sektörlerin ihtiyaçlarını analiz ederek doğru ürün seçimi, sistem tasarımı ve uygulama süreçlerinde müşterilerine uçtan uca destek sağlayan firma; proje bazlı çözüm geliştirme, çeşitli kapasite ve özelliklerde pompa temini, sistem optimizasyonu ve satış sonrası teknik destek hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Yalnızca ürün tedarik eden bir yapıdan ziyade, müşterilerinin süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen Gücüm Pompa, enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü ürün portföyüyle her projeye özel esnek çözümler sunuyor. Güçlü teknik servis altyapısıyla hızlı müdahale ve kesintisiz destek sağlayan firma, müşterilerinin operasyonel sürekliliğine katkı sunarak sektörde çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Gücüm Pompa CFO’su Olcay Aydoğdu, “Gücüm Pompa olarak temel hedefimiz; güvenilir, yenilikçi ve verimli çözümlerle müşterilerimize katma değer sağlamak ve sektörde sürdürülebilir bir büyüme yakalamaktır” ifadelerini kullandı.

“Ürün portföyümüzü kademeli olarak genişlettik”

2025 yılı Gücüm Pompa açısından hem fırsatların hem de küresel ve yerel ekonomik zorlukların birlikte yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Aydoğdu, “Artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve tedarik süreçlerindeki belirsizlikler sektörü genel olarak etkilerken, biz bu süreci kontrollü ve temkinli bir büyüme stratejisiyle yönettik. Bu doğrultuda ürün portföyümüzü kademeli olarak genişletirken, satış ve operasyon süreçlerimizde verimliliği artırmaya odaklandık” dedi.

Aydoğdu, “2026 yılının ilk yarısında ise benzer şekilde dalgalı piyasa koşullarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Buna rağmen mevcut müşteri ilişkilerimizi güçlendirme, yeni ürünleri portföyümüze dahil etme ve ihracat tarafında yeni pazar arayışlarını sürdürme yönünde çalışmalarımıza devam ettik. Özellikle ihracat tarafında temkinli ancak istikrarlı bir ilerleme kaydettik” şeklinde konuştu.

“Yeni nesil pompa çözümlerini portföyümüze dahil etmeyi planlıyoruz”

2026 ve 2027 yıllarında Gücüm Pompa olarak en önemli odak noktalarından birinin yeni ürün yatırımlarıyla ürün portföyünü genişletmek olacağını belirten Aydoğdu, “Bu kapsamda özellikle enerji verimliliği yüksek, uzun ömürlü ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni nesil pompa çözümlerini portföyümüze dahil etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımıza ağırlık vererek mevcut ürün gamımızı daha rekabetçi ve yenilikçi hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik stratejilerine de değinen Aydoğdu, “Bununla birlikte hem yurt içi pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hem de ihracat faaliyetlerimizi artırarak uluslararası pazarlarda daha aktif bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız yatırımlarla, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, güçlü ve dinamik bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Gücüm Pompa olarak hem iç pazarda hem de ihracat tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini belirten Aydoğdu, “Türkiye’deki güçlü konumumuzu korurken, yurt dışı pazarlarda daha etkin rol alarak markamızı uluslararası ölçekte daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü çözümlere odaklanıyoruz”

Üretim ve ürün geliştirme stratejilerine de değinen Aydoğdu, “Üretim ve ürün geliştirme tarafında ise değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü çözümlere odaklanıyoruz. Yeni teknolojileri yakından takip ederek, özellikle akıllı sistemler, otomasyon ve dijital izleme çözümlerini ürün ve hizmetlerimize entegre etmeyi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Gelecek dönem yatırımlarına dikkat çeken Aydoğdu, “Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla hem ürün çeşitliliğimizi artırmayı hem de müşterilerimize daha katma değerli, yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sektörde sadece ürün sağlayan değil, aynı zamanda çözüm üreten ve yön veren bir marka olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

“Nitelikli teknik personel eksikliği en temel sorun”

Pompa ve akışkan teknolojileri sektöründe öne çıkan sorunlara değinen Aydoğdu, “İlk olarak artan döviz kurları ve maliyet baskısı sektörde fiyat rekabetini zorlaştırmaktadır. Bu noktada çözümün doğru ürün seçimi, uzun ömürlü ve verimli sistemlere yönelim ile toplam sahip olma maliyetini düşürmekten geçtiğine inanıyoruz” dedi. Nitelikli insan kaynağı konusuna da değinen Aydoğdu, “Nitelikli teknik personel eksikliği hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde önemli bir zorluk yaratmaktadır. Bu sorunun çözümü için sektör genelinde eğitim yatırımlarının artırılması ve teknik bilgi birikiminin sahaya daha etkin aktarılması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik kritik bir gerekliliktir”

Enerji verimliliği dönüşümüne dikkat çeken Olcay Aydoğdu, “Enerji verimliliği yüksek ürünlere geçiş henüz istenen seviyede değildir. Oysaki sürdürülebilirlik ve işletme maliyetleri açısından bu dönüşüm kritik bir gerekliliktir. Bu noktada hem üretici hem de kullanıcı tarafında bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve doğru mühendislik çözümlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.